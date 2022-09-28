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Телеведущая Татьяна Лазарева подала иск к Минюсту России

Включенная в реестр иноагентов ведущая Татьяна Лазарева подала иск к Минюсту

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) подала административный иск к Минюсту России. Информация об этом содержится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Исковое заявление поступило в Замоскворецкий районный суд 16 сентября и спустя несколько дней было принято к производству. «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления», — указано в графе о категории дела.

Беседа по делу назначена на 3 октября.

Ранее Лазарева назвала снятие с нее статуса иноагента условием возвращения в Россию. Знаменитость также заявила, что планирует жить в РФ на постоянной основе.

В марте 2022 года Лазарева покинула Россию. Позднее стало известно, что она проживает в Испании. В июле Минюст внес телеведущую в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в реестр указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

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Маргарита Щигарева
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