Телеведущая Татьяна Лазарева подала иск к Минюсту России

Включенная в реестр иноагентов ведущая Татьяна Лазарева подала иск к Минюсту

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) подала административный иск к Минюсту России. Информация об этом содержится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Исковое заявление поступило в Замоскворецкий районный суд 16 сентября и спустя несколько дней было принято к производству. «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления», — указано в графе о категории дела.

Беседа по делу назначена на 3 октября.

Ранее Лазарева назвала снятие с нее статуса иноагента условием возвращения в Россию. Знаменитость также заявила, что планирует жить в РФ на постоянной основе.

В марте 2022 года Лазарева покинула Россию. Позднее стало известно, что она проживает в Испании. В июле Минюст внес телеведущую в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в реестр указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.