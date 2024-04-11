Уехавшая из России телеведущая порадовалась отсутствию поводов для возвращения

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что не собирается возвращаться в Россию

Известная российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), уехавшая из России в Испанию, заявила, что не планирует возвращаться в страну. Об отсутствии причин для переезда она рассказала в интервью журналистке Ирине Петровской, доступном на YouTube.

«Сама не собираюсь приезжать. У меня нет таких поводов, слава богу, чтобы приезжать в Россию», — порадовалась Лазарева.

При этом она подчеркнула, что думает о том, чтобы снова жить в России в будущем. Телеведущая призналась, что в Испании у нее нет работы и знакомых. Лазарева заявила, что у нее не возникает мысли, что ей придется остаться в неродной ей стране навсегда. «Я так не могу. У меня так не получается», — заключила она.

Ранее Лазарева назвала условие возвращения в Россию. Она заявила, что приедет в страну в том случае, если с нее снимут статус иностранного агента.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов.