Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:37, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Уехавшая из России телеведущая порадовалась отсутствию поводов для возвращения

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что не собирается возвращаться в Россию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), уехавшая из России в Испанию, заявила, что не планирует возвращаться в страну. Об отсутствии причин для переезда она рассказала в интервью журналистке Ирине Петровской, доступном на YouTube.

«Сама не собираюсь приезжать. У меня нет таких поводов, слава богу, чтобы приезжать в Россию», — порадовалась Лазарева.

При этом она подчеркнула, что думает о том, чтобы снова жить в России в будущем. Телеведущая призналась, что в Испании у нее нет работы и знакомых. Лазарева заявила, что у нее не возникает мысли, что ей придется остаться в неродной ей стране навсегда. «Я так не могу. У меня так не получается», — заключила она.

Ранее Лазарева назвала условие возвращения в Россию. Она заявила, что приедет в страну в том случае, если с нее снимут статус иностранного агента.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Командующий ВСУ пожаловался на превосходящую численность российских войск

      Рябков назвал практически необратимым размещение ракет США в АТР

      Названы последствия уничтожения Трипольской ТЭС на Украине

      Джеки Чан оправдался за седые волосы на фото

      Сенатор назвал «Голливудом» попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

      Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

      ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины россиянина

      На Западе заявили об ужасе ВСУ перед российскими фугасными бомбами

      Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше