Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в розыск по уголовной статье. В чем ее подозревают?

МВД объявило в розыск актрису и ведущую Татьяну Лазареву

МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иноагентом) по уголовной статье.

Ведомство не уточняет, в чем именно обвиняется журналистка. При этом ТАСС сообщает, что ее разыскивают по статье Уголовного кодекса о дискредитации Вооруженных сил России.

Телеведущая уехала из России после начала СВО

В апреле правоохранительные органы проводили в отношении нее проверку на предмет публичного оправдания терроризма после ее высказываний о том, что ее радуют атаки беспилотников на Москву, уточняет Telegram-канал Shot.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Лазарева уехала из России в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес телеведущую в реестр иностранных агентов. В качестве причины включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина.

В сентябре того же года ведущая подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении. В мае 2023 года Роскомнадзор составил протокол на телеведущую из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях. За правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Лазарева оказалась в Киеве за неделю до начала специальной военной операции (СВО). Телеведущая приехала на Украину, чтобы принять участие в съемках юмористической передачи. Она должна была вернуться в Россию 25 февраля, однако осталась в украинской столице. Позже она переехала в Испанию. Ведущая неоднократно критиковала действия российских властей и высказывалась против проведения СВО на Украине.

Лазарева не скрывала, что хотела вернуться в Россию

Лазарева признавалась, что после вынужденного переезда испытывала сильную депрессию. Кроме того, она подчеркнула, что столкнулась с финансовыми сложностями после переезда. «Это были сложные какие-то времена, привыкание к безденежью», — пожаловалась Лазарева.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Лазарева также называла условие возвращения в Россию. Она заявила, что приедет в страну, когда с нее снимут статус иноагента. «Я точно знаю что. С меня должны снять статус иноагента», — ответила ведущая на вопрос о том, что должно произойти для ее возвращения в страну. Помимо того, телеведущая уточнила, что планирует жить в России на постоянной основе.

Телведущая признавалась, что не желает проводить всю жизнь за границей. «Я сама до сих пор в России хочу жить, как ни странно. Это совершенно нормально. Это твоя культура, твой язык, твой бэкграунд», — рассказала она.

