Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Уехавшая из России телеведущая сообщила о нежелании продавать квартиру в Москве

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что не собирается продавать квартиру в Москве
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Татьяна Лазарева сообщила, что не планирует продавать свою квартиру в Москве. Об этом телеведущая поделилась в беседе для Youtube-шоу «А поговорить?»

Лазарева уехала из России в марте 2022 года на фоне спецоперации России на Украине. В данный момент звезда живет в Испании. Для того чтобы оплачивать аренду дома и обучение дочери в Великобритании, она проводит интеллектуальные вечеринки-викторины в ресторанах под названием «Ужин со смыслом».

Лазарева призналась, что не желает проводить всю жизнь за границей и со временем хочет вернуться на родину. «Я сама до сих пор в России хочу жить, как ни странно. Это совершенно нормально. Это твоя культура, твой язык, твой бэкграунд», — рассказала телеведущая интервьюеру Ирине Шихман.

Ранее в феврале бывшая возлюбленная российского певца Прохора Шаляпина, модель Анна Калашникова рассказала, что владеет загородной квартирой в Испании. Девушка не сообщила, в каком регионе расположен объект, однако добавила, что не посещала жилье два года из-за пандемии COVID-19, и в дальнейшем планирует продать его и переехать.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Украина отказалась считать трагедией потерю территорий страны
В Литве выступили против вывоза украинского зерна через Белоруссию
Задержанный на Шри-Ланке российский самолет вылетел в Москву
Перечислены основные уловки педофилов при знакомстве с детьми
Двое военных пострадали в российском регионе из-за сброшенного с дрона снаряда
Названы потенциальные покупатели уходящего из России бизнеса
Шестилетний мальчик погиб во время семейного отпуска
Уехавшая из России телеведущая сообщила о нежелании продавать квартиру в Москве
Африканскому боксеру присудили поражение за бой с тенью
Бывшего замглавы российского города осудят за взятку от предпринимателя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.