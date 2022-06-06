Уехавшая из России телеведущая сообщила о нежелании продавать квартиру в Москве

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что не собирается продавать квартиру в Москве

Татьяна Лазарева сообщила, что не планирует продавать свою квартиру в Москве. Об этом телеведущая поделилась в беседе для Youtube-шоу «А поговорить?»

Лазарева уехала из России в марте 2022 года на фоне спецоперации России на Украине. В данный момент звезда живет в Испании. Для того чтобы оплачивать аренду дома и обучение дочери в Великобритании, она проводит интеллектуальные вечеринки-викторины в ресторанах под названием «Ужин со смыслом».

Лазарева призналась, что не желает проводить всю жизнь за границей и со временем хочет вернуться на родину. «Я сама до сих пор в России хочу жить, как ни странно. Это совершенно нормально. Это твоя культура, твой язык, твой бэкграунд», — рассказала телеведущая интервьюеру Ирине Шихман.

Ранее в феврале бывшая возлюбленная российского певца Прохора Шаляпина, модель Анна Калашникова рассказала, что владеет загородной квартирой в Испании. Девушка не сообщила, в каком регионе расположен объект, однако добавила, что не посещала жилье два года из-за пандемии COVID-19, и в дальнейшем планирует продать его и переехать.