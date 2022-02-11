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Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина рассказала о недвижимости в Испании

Российская модель Анна Калашникова рассказала, что владеет квартирой в Испании
Анна Калашникова

Анна Калашникова. Фото: @annakalash

Бывшая возлюбленная российского певца Прохора Шаляпина, модель Анна Калашникова рассказала, что владеет квартирой в Испании. Она поделилась информацией о своей недвижимости в беседе с Teleprogramma.pro.

Калашникова отметила, что владеет загородной квартирой в Испании, однако не рассказала, в каком именно регионе. Семья модели не посещала жилье на протяжении двух лет из-за пандемии COVID-19. На данный момент модель планирует продавать объект и переезжать.

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«В Испании очень строгие законы, вот только-только они начинают пускать, и прям мы сильно склоняемся к тому, чтобы либо менять эту недвижимость или все-таки продавать ее, вернее, менять на другую страну, потому что я до сих пор плачу за эту испанскую квартиру огромные налоги, коммунальные платежи, а никто там не живет», — отметила Калашникова.

Помимо зарубежного жилья ей принадлежат несколько квартир в Москве и загородный дом, где проживают ее родители и ребенок. Модель также планировала переезжать в квартиру своего возлюбленного — ранее там проводили ремонтные работы.

В феврале 2021 года Анна Калашникова раскрыла, что тратит на оплату коммунальных услуг от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Она отметила, что иногда забывает вовремя снимать показания счетчиков.

Нина Ташевская
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