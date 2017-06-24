Интимный берег

Когда спрашиваешь у каталонцев о Плайа-Даро (Platja d'Aro), они говорят: «Ну, это просто другой уровень!». Приезжаешь, а он на самом деле другой. Отели в городке стоят всего в одну линию, вдоль двухкилометрового пляжа. Вся остальное пространство заполнено фешенебельными виллами и дорогими апартаментами — дачами обеспеченных испанцев и французов. За эти ли дачи, или за центральную улицу, на которой представлено больше половины мыслимых бутиков одежды, Плайа-Даро называют «золотой милей Коста-Бравы».

Но шопинг здесь не главное. На первое место надо поставить невероятной красоты скалистые лагуны, цепочкой уходящие вправо и влево от города. На второе — малолюдность на пляжах, за исключением выходных. На третье — тишину: не кричат аниматоры, нет громыхающих дискотек, никто не гоняет на мотоциклах со спортивными глушителями. На четвертое — совсем мало детей. Корреспондент «Ленты.ру» разбирался с подробностями.

На север от Барселоны

Средиземноморское побережье Испании, уходящее на север от Барселоны до границы с Францией (Коста дель Маресме и Коста Брава или скалистый берег), популярно у россиян не меньше Турции и Египта. Причина в умеренных ценах. Путевку на двоих, на 10-12 дней, в отель с 4-5 звездами и двухразовым питанием вполне можно купить за 90 плюс-минус тысяч рублей. В результате получаешь много солнца, песчаные чистые пляжи, прозрачное море, номер в отеле на 2-4-й линии и возможность несколько раз за отпуск съездить в Барселону на электричке (что-то вроде нашего аэроэкспресса — 5-10 евро за билет, в зависимости от удаленности).

Конечно, есть и минусы. Главный — высокая плотность отелей в курортных поселках. В самом скученном из них, Калелле, гостиницы стоят в восемь и более рядов. В лучшем — Санта-Сусанне — в 3-4 ряда. Представляете, сколько народу днем на пляже, а вечером на променаде? Также к недостаткам можно отнести отсутствие рельефа на местности. Из-за плоской поверхности города и пляжи скучноваты, да и под водой смотреть не на что.

На всех курортах от Барселоны до Бланеса (конечная станция электрички и граница между Коста дель Маресме и Коста Брава) много отдыхающих из России, а персонал отелей и ресторанов знает наш язык. Однако российские турфирмы широко охватывают только часть этого побережья — именно от Барселоны до Бланеса. Чуть хуже часть от Бланеса до Ллорет де Мар, что в 75 километрах от Барселоны. А за Ллорет де Мар даже трансферные автобусы не ходят. Для доставки редких русских туристов на самый север Испании турфирмы держат несколько такси.

То ли город, то ли деревня

— Плайя Даро и следующий за ним Паламос (куда на рыбный рынок ездят туристы и рестораторы) — последние города побережья, где говорят на испанском, — рассказывал по дороге таксист Виталий, десять лет назад эмигрировавший из Твери в Ллорет де Мар. — Дальше только на каталонском и французском. Кто любит тишину и красивое море, тому, конечно, сюда. Но жить в Плайя я не хотел бы. В середине сентября город вымирает и стоит почти пустой до следующего июня. Местные, кто не на муниципальной службе, или живут на пособие, или разъезжаются работать в другие города. У нас в Ллорете, конечно, шумно, и не такая чистота, зато жизнь кипит круглый год. Летом до 300 тысяч отдыхающих бывает. Зимой фестивали, концерты, различные спортивные соревнования — без работы не останешься. А здесь красивая, но деревня.

Подобные лагуны я видел только на Сардинии Фото: Павел Орлов 1 /4

Впрочем, нам бы такие деревни! Плайа Даро тянется вдоль моря почти на два километра. К кромке воды примыкает муниципальный, исключительной чистоты пляж шириной 50 метров из крупного песка (название города вот так бесхитростно и переводится с каталонского — золотой пляж). Затем — набережная с деревьями, фонарями, газонами и огромным количеством открытых ресторанов (всего их в городе более ста). Далее — первая и единственная линия отелей (практически без собственных территорий). За отелями две улочки нескромных апартаментов в 2-4 этажа (редко выше). Потом центральная улица, сплошь состоящая из ресторанов и магазинов всех тем и кошельков.

Еще дальше — извилистые улочки, поднимающиеся на холм, застроенными богатыми частными виллами. Большинство вилл и апартаментов сдаются (агентства на каждом шагу). Ножницы цен, из того, что я видел, — от 75 евро в сутки за студию площадью 35 квадратов до двух тысяч за виллу в 600 квадратных метров и даже восьми тысяч за виллу в 950 квадратных метров с большим бассейном и двумя гектарами газона.

Самый красивый берег

На север по морю городок кончается вместе с пляжем. А дальше — самое красивое: уходящие в море скалы, в которых, одна за другой, — маленькие лагуны с белым песком и ярко-бирюзовой водой. Что-то подобное я видел только на Сардинии, но там и ценник в несколько раз выше, и добираться до лагун пришлось на автобусе больше часа. А здесь вот они — бери не хочу.

Вид на город из второй лагуны Фото: Павел Орлов 1 /5

Вдоль берега, из лагуны в лагуну, в скалах прорублена тропа с тоннелями, видовыми балконами, перилами из оцилиндрованного кедра и немалым количеством ступеней. Путешествие по этой тропе — без сомнения «главное блюдо» Плайа Даро. Если идти около часа, можно достичь соседнего города и отправиться обратно по шоссе. Или, если останутся силы, — вернуться по тропе.

С юга городок ограничивает пересохшее речное русло, густо заросшее тростником. За ним — большая яхтенная марина: узкий, извилистый, на полкилометра углубляющийся в материк залив, сплошь уставленный яхтами на причале, а также гостиницами и апартаментами для яхтсменов. И снова скалы, лагуны с бирюзовой водой и тропа над ними.

Сиеста

В любой из многочисленных лагун можно позагорать и поплавать. Еще лучше поплавать с маской и трубкой. Скалы продолжаются под водой. Сквозь подводные гроты и вокруг скал струятся длинные стаи морских карасей (облада чернохвостая) вполне приличного размера. По одному попадаются темные и светлые горбыли, славящиеся очень вкусным мясом и достигающие 10-15 килограммов веса. Видимость под водой, в зависимости от волны, — порядка 20 метров. Не Красное море, конечно, но скалисто, прозрачно, увлекательно и довольно много живности. Некоторые охотятся с подводными ружьями.

Подпортила картину жара. На третий по нашему приезду день облачность исчезла, и установились суровые 30 градусов. Конечно, можно возразить, что во Вьетнаме бывает 45 и это никого не останавливает. Верно, но в Плайа Даро любителей жары оказалось мало. В час дня на пляжах и улицах оставались только самые тугоплавкие, а 95 процентов отдыхающих рассаживались по кафе и ресторанам, под тентами, и до пяти вечера потягивали коктейли с ромом или джином, размеренно журча на испанском, итальянском и французском. Даже многочисленные бутики города закрыты с 14:30 до 16:30, поскольку на улицах в это время почти пусто.

Если идти по тропе около часа, можно выйти к соседнему курорту Фото: Павел Орлов 1 /5

Кстати, доплата за sea view (номер с видом на море) в среднем по Плайа Даро — 30 евро в день. Настоятельно рекомендую брать эту опцию — в итоге можно даже сэкономить. Секрет в том, что во время сиесты обладатели номеров с видом не на море идут пересиживать жару в кафе и рестораны. А значит, заказывать еду, которая стоит 10-24 евро за блюдо, и алкоголь со льдом — вчетверо дороже, чем в магазине. Те же, кто живет в sea view, устраивают ресторан на своем балконе (как правило, очень просторном): вид лучше, еда и алкоголь вкуснее и дешевле, никаких ненужных соседей, по желанию можно посещать душ или бассейн без ограничений.

Цена на вкус и цвет

Кстати, особенностью отдыха в Испании можно смело назвать дешевые и очень вкусные продукты и выпивку. На окраинах Плайа Даро — четыре гигантских супермаркета. В городе несколько супермаркетов поменьше, вроде SPAR, где цены чуть-чуть, процентов на 10, выше.

Что можно купить в магазинах, чтобы не нужно было готовить и было очень вкусно? Во-первых, твердые сыры и хамон. Сыры, как твердые, так и мягкие с голубой плесенью стоят 10-16 евро за килограмм. Демократичный хамон серрано обойдется в 15-25 евро за килограмм нарезки. Более дорогой иберико стоит от 40 до 180 евро за килограмм. Такой ветчины, что в Испании продается по 12 евро и дороже, у нас просто не бывает. Чтобы не было подозрения на фастфуд, можно покупать холодный овощной суп гаспачо, который продается расфасованным, как сок, в литровых пакетах и представляет собой смолотые в блендере помидоры, огурцы, сладкий перец и приправы (1,5-3,5 евро). А если купите в Испании арбуз (около 2 евро за кило), равномерно красный от корки до середины, вы поймете, что арбузов до сих пор не пробовали.

Теперь к наиболее животрепещущей теме курортного отдыха — алкоголю. Начнем с крепких напитков. Коньяки в Плайя Даро представлены плохо. Виски и хересные бренди — лучше. Джинов и ромов столько, что нужен месяц, чтобы продегустировать их все. Цены за бутылку объемом 700 миллилитров начинаются с 6 евро за напитки местного производства и заканчиваются на 40 евро за европейские марки сегмента люкс. Ромом и джином за 6 евро не отравишься, похмелья не будет, даже если перемешать их между собой. Более того, они вкуснее любого напитка из турецкого «все включено». Но если покупать бутылку за 13-17 евро, употреблять ее содержимое будет еще и приятно, а опьянение окажется мягким и воздушным. Для сравнения, в Турции бутылка водки стоит от 50 долларов и выше.

Каждое утро городской пляж убирают и разравнивают трактором со специальным прицепом 1 /3

Ах да, вина. Цена от 1,5 евро за литр молодого вина на розлив из бочки до 10 евро за бутылку хорошего немецкого или французского выдержанного. Дороже не попадалось. Я вино не пью, но молодое из бочки попробовал для эксперимента. Это чистый настоящий виноградный продукт с сухим вкусом, вызывающий приятное тепло в животе.

Отель

При выборе отеля в Плайа Даро необходимо следить за тем, чтобы он стоял на первой линии (в городе, само собой, имеются 2-3 отеля на задворках) и находился в самом городе, а не на дороге справа или слева от него. При учете цены в пределах 100 тысяч за 12 ночей с завтраком и ужином, мы выбрали гостиницу в самой северной приморской точке города, о чем ни разу не пожалели. Дело в том, что отель не только был у моря, но и смотрел окнами на первую после городского пляжа лагуну. Смело рекомендую.

При заезде нас, как и многих других, не заказавших заранее номера, поселили в номер окнами в архитектурный «колодец». У испанцев это нормальная практика, вроде проверки на вшивость. На стойке администрации в ответ на мои возражения сказали, что других номеров до утра не будет. Утром пришлось оказать некоторое давление на ресепшен, но итогом оказался вид на море без всякой доплаты.

Наши соотечественники в Плайа Даро встречаются, но так редко, что обслуживающий персонал не знает ни слова по-русски. Больше того, по-английски тоже почти никто не говорит — здесь, как я уже говорил, курорт местный. Совет: выучите заранее несколько слов по-испански. Например: «Эта комната нас совершенно не устраивает», «Нам обещали две кровати, а не одну», «Замените нам, пожалуйста, номер»....

Далее отпуск прошел без нареканий. Еда отличная и разнообразная. Даже кофе отменный. Убирались каждый день. Кондиционер работал на твердую «четверку». Wi-Fi стоит 20 евро за неделю и функционирует без сбоев. В Плайа Даро не воруют, поэтому сейф оплачивать необязательно. Отель в основном населяли испанцы, итальянцы и французы в возрасте старше сорока — приятная, вежливая публика. Вот только ворота к морю запирают в 8 вечера, и для ночных купаний приходится идти через город.

Прощай золотой пляж

В выходные в Плайа Даро приезжают дачники, и количество отдыхающих умножается раз в пять — планируйте отдых с минимумом выходных. С 7:30 до 8:30 утра вся набережная бежит: туда и обратно 4 километра — хорошее начало дня. Пока набережная бегает, техника моет широченные плиточные тротуары центральной улицы белыми вертящимися мыльными губками. Чистота в городе такая, словно он игрушечный. В принципе нет бездомных животных.

Самая скромная часть Плайа Даро — южная, там же, подальше от моря, находятся дома местных жителей.

Не забудьте отложить денег на шопинг — тут есть все и как минимум вдвое дешевле, чем в Москве. В аутлетах же можно найти женские платья и кофты по 15 евро с прежней ценой в районе 80. Сразу по приезде не покупайте на улице пляжные полотенца и шлепанцы, это подделки — чуть позже, осмотревшись, купите за те же деньги промышленную продукцию.

Центральная улица Плайя Даро Фото: Павел Орлов 1 /4

Если хотите автомобиль, ищите возможность арендовать его в аэропорту и оформляйте заказ из России. В Плайа Даро самый дешевый Dacia Sandero 2014 года обойдется в 49 евро в сутки. Самый дешевый скутер — 20 евро в час или 39 в сутки. Плюс страховка, парковка у гостиницы 14 евро в сутки, платные дороги и бензин по 2 евро с хвостиком — лучше пресытиться лагунами и шопингом, чтобы потом с радостью выйти на работу. С другой стороны, в Плайя Даро есть автовокзал, откуда фешенебельный автобус с кондиционером и тонированными стеклами довезет до Жироны за 5,5 евро и до Барселоны за 16. А вот любая экскурсия от турфирмы будет стоить плюс 65 евро, за такси от Плайа Даро до Ллорет де Мар и вечером обратно.

Вода в море здесь прогревается до 22-24 градусов, так что, если кто любит погорячее, вам не сюда. В двух шагах от города в сторону материка есть большой аквапарк с тенистой кедровой рощей посередине, правда билет стоит 33 евро на одного и 85 для родителей с ребенком.

Тех русских, которые приезжают в Плайа Даро, практически невозможно отличить от иностранцев. Единственное замечание — господа, если у вас за зиму выросло брюшко, купите себе майку на пару размеров больше — туго обтянутый трикотажем живот не украшает.

В июле и августе европейцы традиционно уходят в отпуска — скорее всего, в Плайа Даро будет людно. Так что если мы с женой снова сюда поедем, сделаем это в мае или конце сентября — не так жарко и очень просторно.

