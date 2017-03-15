Российские туристы потратили в Каталонии почти миллиард евро за год

Расходы российских путешественников в испанском регионе Каталония за 2016 год составили 972 миллиона евро, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщил секретарь министерства туризма автономного сообщества Жоан Арежо, передает «Интерфакс».

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По его словам, в прошлом году Каталония приняла 560 тысяч гостей из России. Рост в сравнении с 2015-м составил четыре процента. Сотрудник министерства отметил, что большинство (две трети россиян) прибывают в Каталонию из Москвы и Санкт-Петербурга.

Директор по туризму департамента предпринимательства Каталонии Октави Боно Жиспер заявил, что, по прогнозам, поток гостей из России в этот регион в текущем году вырастет на 10 процентов. «Ожидания могли бы быть выше, если бы не возвращение на рынок Турции, которая будет серьезным конкурентом Испании», — отметил эксперт.

В январе сообщалось, что Испанию признали самым популярным у туристов государством Евросоюза в 2016 году.