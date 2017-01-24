Посетителям испанского ресторана предложили есть с голых официантов

В испанском городе Сан-Исидро, расположенном на острове Тенерифе, открылся первый в стране ресторан для нудистов. Об этом сообщает газета El Mundo.

Посетителям Innato Tenerife доступна такая необычная услуга, как шведский стол с едой, расположенной на обнаженных телах официантов.

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Клиенты Innato Tenerife оставляют в гардеробе не только всю одежду, но и мобильные телефоны. Это сделано для того, чтобы они могли в полной мере наслаждаться пищей и общением, не отвлекаясь на гаджеты.

В меню ресторана включены блюда из рыбы, мяса и овощей, приготовленные на огне, к которым подают пиво и вино. Кроме того, в заведении есть меню для вегетарианцев. Стоимость ужина составляет в среднем 70-80 евро на человека. Innato Tenerife работает только по вечерам.

В июне 2016 года в Лондоне открылся нудистский ресторан Bunyadi. Аналогичное заведение летом того же года начало принимать посетителей в Токио.

