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01:26, 25 июля 2026Экономика

Набиуллина высказалась о последствиях атаки БПЛА на логистические центры

Набиуллина: Атаки БПЛА на логистические центры — это шоки предложения, возможен рост цен
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 июля высказалась о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на логистические центры. Трансляция велась на странице ЦБ в социальной сети «ВКонтакте».

Набиуллина заявила, что удары по центрам являются шоком предложения.

«Текущий рост цен возможен под влиянием шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции», — пояснила Набиуллина.

Кроме того, устойчивые показатели инфляции остаются в том же диапазоне, как Банк России оценивал раньше — четыре-пять процентов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 июля атаковали логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе, однако часть товаров и площадей удалось сохранить. Об этом заявила основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

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