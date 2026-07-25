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01:57, 25 июля 2026 (обновлено: 01:59, 25 июля 2026)Мир

Трамп сменил самолет из-за страха перед Ираном

NYT: Трамп сменил самолет на саммите НАТО якобы из-за угроз от проиранских сил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время визита в Турцию пересел с подаренного Катаром Boeing 747-8 на старый Air Force One из-за информации секретной службы о якобы готовящемся покушении со стороны проиранских группировок. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Глава Белого дома прибыл в Турцию на новом самолете для участия в саммите НАТО 7 июля, однако вылетел из Анкары уже на старом. При этом в Великобритании американский лидер снова пересел на новый самолет.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу атак ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.

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