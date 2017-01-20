Россия открыла туристический офис в Мадриде

Национальный офис по туризму Visit Russia открылся в столице Испании Мадриде в пятницу, 20 января. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Его директором стала Марлен Родригес.

Форум был организован министерством культуры и туризма России при поддержке российского посольства в Испании в рамках перекрестного года туризма между двумя странами.

«Перекрестный год между нашими государствами нужен для того, чтобы выработать новые механизмы, новые импульсы взаимодействия», — заявила присутствовавшая на церемонии открытия офиса замминистра культуры Алла Манилова.

Она подчеркнула необходимость того, чтобы по итогам перекрестного года Россия и Испания «стали настоящими партнерами».

«Visit Russia — это офис не чиновников, это маркетинговый центр, это коммуникационная площадка, на которой будут встречаться российские и испанские туроператоры, другие представители туристического бизнеса, где будут рождаться новые идеи и отрабатываться новые механизмы нашего двустороннего взаимодействия», — резюмировала замглавы Минкультуры.

Этот национальный офис по туризму стал уже 13-м по счету. Представительства Visit Russia действуют в ряде европейских, азиатских и ближневосточных столиц, в том числе в Хельсинки, Пекине, Дубае, Риме, Тегеране, Ханое, Лондоне и Кувейте.