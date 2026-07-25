Трамп вновь угрожает Ирану. Почему в этот раз он может начать наземную операцию и какими проблемами она для него обернется?

Политолог Кислицына: США и Иран могут вести интенсивный конфликт до ноября 2026 года

В случае, если переговоры окончательно провалятся, США и Иран будут готовы вести масштабные боевые действия вплоть до ноября этого года, когда в США пройдут промежуточные выборы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

В случае отказа от дипломатического урегулирования, боевые действия с высокой интенсивность могут продолжаться вплоть до [промежуточных выборов] Анастасия Кислицына сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

В июле между Вашингтоном и Тегераном начался очередной виток эскалации напряженности. 13 июля президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Исламской Республики. Эти меры он назвал «оборонительными ударами» по целям.

По словам хозяина Белого дома, США и Иран до этого, 12 июля, успешно провели переговоры и пришли к договоренностям. Но потом они сорвались, так как Тегеран потребовал поправки к соглашению.

23 июля Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило, что продолжает наносить удары по Исламской Республике.

12 ночей подряд США наносят удары по Ирану по данным на 23 июля

В ответ на это официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби предупредил, что Иран заминировал южный маршрут Ормузского пролива.

Также Тегеран вновь наносит ракетные удары по странам Персидского залива. По словам спикера иранского парламента и главы переговорной группы Мохаммад-Багера Галибафа, инфраструктура ближневосточных стран не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность Исламской Республики. Он указал, что безопасность пролива зависит от отсутствия войск США.

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Какие новые удары США и Иран нанесут друг по другу?

Как отметила Кислицына, США и Иран будут постоянно обмениваться ударами по чувствительным объектам друг друга.

США будут бить по территории Ирана, Иран — главным образом по американским, израильским, а в идеале их совместным объектам Анастасия Кислицына сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

При этом политолог обратила внимание на ситуацию вокруг Ормузского пролива. По ее словам, Тегеран может использовать преимущество в виде йеменского повстанческого движения «Ансар Алла» (хуситы). В частности, агентство Sabereen news сообщило, что они атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море за попытку нарушить введенную ими блокаду Баб-эль-Мандебского пролива.

«В войну уже вступили хуситы. Поэтому можно предположил, что помимо Ормуза будет перекрыт и Баб-эль-Мандебский пролив, а также будет парализовано судоходство всей акватории вдоль южного и юго-западного побережья Ирана», — указала исследователь.

Однако востоковед подчеркнула, что это может привести к прямому вмешательству Саудовской Аравии и расширению ближневосточного конфликта.

Это спровоцирует эскалацию традиционного антагонизма Саудовской Аравии с хуситами. И тогда руководство королевства бросит все силы на решение этой проблемы Анастасия Кислицына сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

Однако Кислицына добавила, что попытки монархий Персидского залива прямо вмешаться в конфликт приведут к немедленной реакции Тегерана: «В случае вступления в войну арабских монархий, иранцы предпримут аналогичные меры и против них, включая ракетные удары».

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Могут ли США провести сухопутную операцию против Ирана?

16 июля Трамп заявил, что рассматривает варианты расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам.

По данным телеканала CNN, на совещании в Ситуационном центре 14 июля обсуждались способы ослабления контроля Ирана над Ормузским проливом. В течение последних пяти дней США ежедневно наносят удары по иранским позициям вдоль пролива, включая остров Большой Томб, который служит базой для военных.

При этом хозяин Белого дома колеблется в оценках готовности Тегерана к переговорам. Сначала Трамп заявил, что иранцы «действительно хотят договориться», однако неделю назад называл продолжение диалога «пустой тратой времени»

Как указала Кислицына, США попробуют уговорить ряд стран Персидского залива принять участие в наземной операции, некоторые даже могут проявить к идее интерес.

«Единственными арабскими монархиями, которые теоретически могли бы такое предложить являются Бахрейн и Кувейт. Но их "радикализм" связан с неустойчивым положением местных правителей (...) из-за недовольства местных шиитских сообществ. Вариант сухопутной операции также рассматривался руководством ОАЭ, но там взвесили все за и против и пришли к выводу, что с Ираном можно и нужно договариваться напрямую», — подчеркнула собеседник.

Поэтому эксперт предположила, что конфликт США и Ирана может негативно закончиться для Вашингтона.

Не исключено, что страны Персидского залива посчитают неэффективными гарантии безопасности со стороны США. Поэтому уже к концу года они могут принять шаги по сокращению численности американских воинских контингентов Анастасия Кислицына сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

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Как Россия реагирует на ситуацию вокруг Ирана?

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия видит значительное обострение ситуации вокруг Ирана.

«Несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана», — отметил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что Вашингтон возобновит усилия на украинском направлении после того, как ситуация вокруг Ирана будет урегулирована.

5 июня президент России Владимир Путин выразил сожаление, что на Ближнем Востоке произошел конфликт США и Ирана. Он подчеркнул, что Москва настаивает на сохранении перемирия и отказа Вашингтона и Тегерана от дальнейшей эскалации ситуации.