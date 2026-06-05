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19:37, 5 июня 2026Мир

Путин сделал заявление о конфликте США и Ирана

Путин: Не вижу никаких провокаций со стороны Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Российская сторона не заметила никаких провокаций со стороны Ирана. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), комментируя конфликт Тегерана с Вашингтоном, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не вижу никаких провокаций со стороны Ирана», — сказал российский лидер.

При этом президент России выразил сожаление в связи с тем, что иранский конфликт привел к ухудшению отношений между странами региона. Он также подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что действующее перемирие между Ираном и США станет шагом к устойчивому миру.

Ранее российский лидер Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). В Кремле заявляли, что в ходе выступления Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.

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