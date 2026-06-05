Путин сделал заявление о конфликте США и Ирана

Российская сторона не заметила никаких провокаций со стороны Ирана. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), комментируя конфликт Тегерана с Вашингтоном, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Не вижу никаких провокаций со стороны Ирана», — сказал российский лидер.
При этом президент России выразил сожаление в связи с тем, что иранский конфликт привел к ухудшению отношений между странами региона. Он также подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что действующее перемирие между Ираном и США станет шагом к устойчивому миру.
Ранее российский лидер Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). В Кремле заявляли, что в ходе выступления Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.