В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

Песков: Россия видит значительное осложнение ситуации вокруг Ирана

Россия видит значительное осложнение ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, передает ТАСС.

«Несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана», — отметил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что Вашингтон возобновит усилия на украинском направлении после того, как ситуация вокруг Ирана будет урегулирована.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне. В КСИР заявили, что удары были нанесены в качестве ответных мер «против американских нарушителей договоренностей» спустя несколько часов после атак США в разных районах Ирана.