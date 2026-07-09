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06:49, 9 июля 2026Мир

Иран атаковал четыре американские базы в ответ на удары США

КСИР атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США, передает телеканал Press TV.

Речь идет об объектах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, а также «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне.

В КСИР заявили, что удары были нанесены в качестве ответных мер «против американских нарушителей договоренностей» спустя несколько часов после атак США в разных районах Ирана.

Военные также пригрозили расширить удары по объектам Соединенных Штатов в регионе в случае продолжения дальнейших действий Вашингтона.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану в ночь на 9 июля. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары по Исламской республике — это возмездие за атаки Тегерана на суда.

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