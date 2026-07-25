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01:39, 25 июля 2026Экономика

В России захотели приватизировать бывшую фабрику Порошенко

Правительство России решило приватизировать фабрику «Рошен»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Сорокин / РИА Новости

Правительство России приняло решение приватизировать липецкую фабрику «Рошен», изъятую у бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Уточняется, что бывшая фабрика Порошенко включена в план приватизации на период с 2026 по 2028 годы.

Ранее стало известно, что акции кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко передали в доход России. Производство на фабрике в Липецкой области было остановлено в 2017 году.

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