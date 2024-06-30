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04:20, 1 июля 2024Экономика

Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

ФССП: акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Акции кондитерской фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко передали в доход России. Об этом РИА Новости рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Речь идет про фабрику «Рошен» (Roshen) в Липецкой области.

Также приставы передали в доход государства акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Данные компании на протяжении несколько лет финансировали украинскую армию.

О том, что суд принял решение о передаче акции фабрики Roshen в Липецкой области в доход России, сообщалось в феврале этого года. Кроме того, в доход России были обращены доли в уставном капитале «Рошен», которые принадлежали «Центрально-Европейской кондитерской компании» и Олегу Казакову. Также суд запретил деятельность владельцев предприятия на территории России.

Производство на фабрике в Липецкой области было остановлено в 2017 году.

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      Марина Совина
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