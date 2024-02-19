Суд запретил деятельность Петра Порошенко на территории России

Суд в Липецке запретил деятельность Петра Порошенко на территории РФ

Октябрьский районный суд Липецка запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области.

С требованием о запрете обратился заместитель Генерального прокурора РФ. Причиной стало осуществление с их стороны экстремистской деятельности.

Судья также обратил фабрику «Рошен» (Roshen), которая принадлежала Порошенко, в собственность России. В доход страны должны быть обращены акции «Липецкой кондитерской фабрики "Рошен"», а также доли в уставном капитале компании «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании» и Олегу Казакову.