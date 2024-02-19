Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:12, 19 февраля 2024Силовые структуры

Суд запретил деятельность Петра Порошенко на территории России

Суд в Липецке запретил деятельность Петра Порошенко на территории РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Октябрьский районный суд Липецка запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области.

С требованием о запрете обратился заместитель Генерального прокурора РФ. Причиной стало осуществление с их стороны экстремистской деятельности.

Судья также обратил фабрику «Рошен» (Roshen), которая принадлежала Порошенко, в собственность России. В доход страны должны быть обращены акции «Липецкой кондитерской фабрики "Рошен"», а также доли в уставном капитале компании «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании» и Олегу Казакову.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      Бузова рассказала о закулисье работы с Дибровым в новом шоу

      В России рассказали об обстрелах Запорожской АЭС

      Российская певица получила травму на съемках экстремального шоу

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше