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16:12, 19 февраля 2024Силовые структуры

Принадлежащая Порошенко фабрика «Рошен» перешла России

Принадлежащая Порошенко фабрика «Рошен» в Липецке перешла в собственность России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Липецке суд обратил в доход России местную фабрику «Рошен» (Roshen), которая принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил обратить в доход России акции «Липецкой кондитерской фабрики "Рошен"» и доли в уставном капитале «Рошен», которые принадлежали «Центрально-Европейской кондитерской компании» и Олегу Казакову.

Украинская корпорация Roshen считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. С 2017 года компания остановила работу фабрики в Липецке. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.

Суд в Липецке также запретил деятельность Петра и Алексея Порошенко, а еще Олега Казакова на территории России.

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