Раскрыта причина конфискации у Петра Порошенко фабрики в России

Суд признал экстремистской деятельность Петра Порошенко

Суд запретил деятельность Петра Порошенко и его сына Алексея, а также обратил в доход РФ принадлежащие им акции и доли фабрики Рошен в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Подробности в понедельник, 19 февраля, «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Таким образом Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя Генерального прокурора России о запрете деятельности Петра и Алексея Порошенко, а также Олега Казакова. По решению суда, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5 процентов долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову.

В суде отметили, что передача доли в уставном капитале ООО «Рошен» в пользу Российской Федерации является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения.

7 февраля государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование по делу бывшего президента страны Петра Порошенко о госизмене.