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00:13, 7 февраля 2024Бывший СССР

На Украине завершили расследование по делу Порошенко о госизмене

«Главком»: ГБР Украины завершило расследование по делу Порошенко о госизмене
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование по делу бывшего президента страны Петра Порошенко о госизмене. Об этом сообщило издание «Главком» со ссылкой на официальный ответ ведомства.

Отмечается, что досудебное расследование по «угольному делу» завершено, экс-лидер и нардеп подозревается в совершении государственной измены и содействии террористической организации. В настоящее время материалы дела открыты для стороны защиты.

«После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым», — уточнило издание.

В декабре 2021 года Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене — он стал фигурантом так называемого «угольного дела».

В начале октября Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала записи, которые касались уголовного дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По мнению силовиков, эти материалы доказывают причастность бывшего президента к сговору с «сепаратистами», в частности, в организации закупок угля на неподконтрольных территориях Донбасса во время боевых действий.

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      Марина Совина
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