Суд в Киеве не стал арестовывать Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду, 19 января, отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, под личное обязательство. Об этом сообщает издание «Страна».

Прокуратура просила арестовать политика с залогом в размере около 35,7 миллиона долларов, однако суд не стал брать его под стражу и избрал самую мягкую меру пресечения в украинском законодательстве. Подозреваемого обяжут сдать загранпаспорт и являться в суд по первому требованию.

В своей победной речи Порошенко назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом», а все происходящее — его «безумным сценарием».

Порошенко вернулся на Украину и избежал ареста

17 декабря стало известно, что Петр Порошенко покинул страну и отправился в турне в Турцию и Польшу. В день отъезда у здания Верховной Рады ему попытались вручить повестку сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), но экс-президент их проигнорировал, сел в автомобиль и уехал в аэропорт.

Спустя месяц политик вернулся в страну. В понедельник, 17 января, он прилетел в киевский аэропорт «Жуляны». Несмотря на то что Печерский райсуд разрешил задержать Порошенко сразу после прибытия на Украину, ему удалось свободно пройти паспортный контроль.

Позже в ГБР оправдались за неудачное задержание: там утверждают, что сотрудники госбюро пытались взять экс-президента под стражу, чтобы доставить в суд, но им якобы помешало окружение Порошенко.

В «Жулянах» бывшего президента уже ожидала толпа сторонников. Перед отправлением в суд Порошенко успел выступить со специально установленной по этому случаю сцены.

I'll be back! That's true! Потому что они не правы! Вы сказали, что стране нужен «Порох» — у вас «Порох» есть! Петр Порошенко Из выступления перед отправлением в Печерский районный суд

Заседание суда длилось примерно с полудня до позднего вечера, обвинение просило для бывшего президента меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 миллиарда гривен (35,7 миллиона долларов). Однако оглашение решения в итоге было перенесено на среду, 19 января.

В день оглашения между сторонниками Порошенко и силовиками произошла драка у Печерского райсуда. Последователи политика сцепились с правоохранителями после конфликта из-за бочек, в которых первые хотели развести костры. В ходе конфликта силовики применили слезоточивый газ. Сообщается, что в драке между сторонниками экс-президента и силовиками пострадал как минимум один полицейский и один демонстрант.

В результате суд отпустил Порошенко под личное обязательство и запретил ему покидать Киев и Киевскую область до 19 марта 2022 года. Порошенко, в свою очередь, заявил журналистам, что подаст апелляцию.

Экс-президента Украины подозревают в госизмене

В декабре Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене — он стал фигурантом так называемого «угольного дела».

В начале октября Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала записи, которые касались уголовного дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По мнению силовиков, эти материалы доказывают причастность бывшего президента к сговору с «сепаратистами», в частности, в организации закупок угля на неподконтрольных территориях Донбасса во время боевых действий.

15 лет грозит Петру Порошенко по статьям о госизмене и финансировании терроризма

В декабре Генпрокуратура официально объявила о подозрении бывшему президенту. По статьям о госизмене и финансировании терроризма ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Порошенко считает уголовные дела против себя заказом со стороны президента Зеленского и его желанием отвлечь внимание народа от внутренних проблем страны.