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Порошенко обозвал Зеленского «абсолютным неадекватом»

Порошенко вышел из Печерского суда и назвал президента Зеленского абсолютным неадекватом
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бывший президент Украины вышел из здания Печерского суда в Киеве и выступил с речью перед сторонниками. Политик обозвал своего оппонента, действующего украинского лидера Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом», передает Telegram-канал Vesti.ua.

«Мы не празднуем победу, потому что "безумный сценарий" Зеленского еще не окончен», — заявил политик. После слов Порошенко руководитель центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов призвал сторонников идти на Банковую улицу, к Офису президента.

Порошенко выпустили из здания суда под личное обязательство — эта мера пресечения подразумевает, что подозреваемый соглашается сдать заграничный паспорт и обещает явиться в суд по первому требованию. Обвинение требовало взять его под арест. Политик назвал такое решение своей победой.

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На Украине Порошенко обвиняют в государственной измене. Так следователи рассматривают его причастность к поставкам угля с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в период президентства в 2014-2019 годах.

Политика активно поддерживают сторонники на улице. В сети появилось видео их драки за палатки и бочки с полицией и нацгвардией.

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Дмитрий Настасьев
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