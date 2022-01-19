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Порошенко отпустили из суда под личное обязательство

Суд в Киеве избирал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Печерский районный суд Киева избирал для пятого президента страны Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Личное обязательство — самая мягкая из возможных мер пресечения в украинском законодательстве. Политика обяжут сдать загранпаспорт и являться в суд по первому требованию. Прокуратура настаивала на аресте бывшего главы государства с возможностью выйти под залог в размере одного миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей).

Отмечается, что Порошенко уже отпустили из зала суда. Его сторонники, которые ждали своего лидера неподалеку, встретили вердикт с ликованием. Защита политика пока не делала заявлений на этот счет. Будет ли прокуратура добиваться пересмотра решения суда, пока неизвестно.

Михаил Кириллов
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