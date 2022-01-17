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Порошенко в киевском аэропорту вернули паспорт и не стали задерживать

Экс-президенту Порошенко вернули паспорт после прохождения контроля в аэропорту Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-президенту Украины Петру Порошенко вернули паспорт после того, как он прошел контроль в киевском аэропорту.

Как сообщает «СТРАНА.ua», у Порошенко сначала забрали документ в ходе паспортного контроля. Вскоре паспорт ему вернули, после чего он направился к выходу из аэропорта.

В аэропорту бывшего президента встретили его сторонники, в том числе экс-генеральный прокурор Юрий Луценко.

Петра Порошенко на родине обвиняют в государственной измене. Так, следователи и политические противники называют организованные политиком поставки угля из Донбасса. Бывший президент, однако, отрицает эти факты и считает дело сфабрикованным. Политик последовательно отрицает вероятность ареста и даже допустил, что украинские власти перенаправят самолет с ним в другое место.

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Варвара Кошечкина
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