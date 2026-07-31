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11:52, 31 июля 2026Экономика

Маркетплейсы предложили привлечь к борьбе с мошенниками

ЦБ предложил привлечь к борьбе с мошенниками маркетплейсы
Вячеслав Агапов

Фото: Koshiro K / Shutterstock / Fotodom

Центральный банк России (ЦБ РФ) предложил обязать маркетплейсы присоединиться к борьбе с мошенниками. Об этом со ссылкой на материалы законопроекта сообщает газета «Ведомости».

Цифровые платформы хотят привлечь к противодействию переводам денежных средств без добровольного согласия клиента.

Банки, которые обеспечивают расчеты при совершении сделок на цифровых платформах, не всегда располагают полной информацией о сторонах транзакции и зачастую видят в качестве получателя средств маркетплейс, а не продавца. Поэтому участие цифровых платформ в антифрод-мероприятиях позволит решить эту проблему и пополнить базу данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.

Представители маркетплейсов считают введение отдельной обязанности для цифровых платформ избыточным, так как сейчас уже действует ряд других механизмов защиты. Финансовые организации могут получать сведения из кассовых чеков, где уже содержатся данные о получателе денежных средств, выплаты продавцам осуществляются только на банковские счета. Кроме того, маркетплейс перечисляет деньги селлерам не сразу после совершения транзакции, а спустя несколько недель, что также снижает риски мошенничества.

Ранее стало известно, что один из российских маркетплейсов проводит проверку товаров, связанных с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Там отметили, что в случае подтверждения нарушений такие товары будут заблокированы.

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