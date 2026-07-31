Развожаев: Находившийся на улице мужчина не выжил при ударе дронов ВСУ в Севастополе

Находившийся на улице мужчина не выжил при ударе дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что всего над Севастополем удалось уничтожить десять беспилотников. По информации губернатора, один дрон упал рядом в районе Фиолента. Устройство было начинено поражающими элементами. Кроме того, в 11 частных домах выбило стекла, посекло стены, заборы и автомобили.

Развожаев призвал севастопольцев об опасных находках докладывать по номеру 112. «Как только звучит сигнал тревоги — как можно быстрее пройдите в укрытие, ближайшее здание или другое безопасное место. Главное — не находиться на открытом пространстве», — подчеркнул он в посте.