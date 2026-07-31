Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 31 июля 2026 (обновлено: 13:01, 31 июля 2026)Россия

Находившийся на улице россиянин не выжил при ударе ВСУ

Развожаев: Находившийся на улице мужчина не выжил при ударе дронов ВСУ в Севастополе
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Находившийся на улице мужчина не выжил при ударе дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что всего над Севастополем удалось уничтожить десять беспилотников. По информации губернатора, один дрон упал рядом в районе Фиолента. Устройство было начинено поражающими элементами. Кроме того, в 11 частных домах выбило стекла, посекло стены, заборы и автомобили.

Развожаев призвал севастопольцев об опасных находках докладывать по номеру 112. «Как только звучит сигнал тревоги — как можно быстрее пройдите в укрытие, ближайшее здание или другое безопасное место. Главное — не находиться на открытом пространстве», — подчеркнул он в посте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери Украины на поле боя. Он заявил, что ВСУ лишились 50 тысяч солдат
    Находившийся на улице россиянин не выжил при ударе ВСУ
    Траты россиян на отпуск резко подскочили
    Москвичам назвали срок окончания дождей
    Звезда КВН женился
    Число летевших в сторону России беспилотников ВСУ за неделю превысило пять тысяч
    Россиянин объяснил коноплю в своем доме попугаями
    Раскрыты детали беспорядков с участием мигрантов в испанских городах в Африке
    Уставший россиянин решил своей кровью заработать отпуск
    Режиссер «Тараса Бульбы» нашел неожиданное определение обвинениям от СБУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok