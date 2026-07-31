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13:57, 31 июля 2026 (обновлено: 14:08, 31 июля 2026)Мир

Премьер Испании сделал заявление о миграционном кризисе в Сеуте

Санчес: Миграционный кризис в Сеуте является нарушением суверенитета Испании
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Violeta Santos Moura / File Photo / Reuters

Миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута является нападением и нарушением территориального суверенитета Испании. Такое заявление сделал премьер-министр страны Педро Санчес, передает The Guardian.

Санчес назвал происходящее в городе прискорбным и заслуживающим самого решительного осуждения.

Испанское правительство будет использовать все доступные государству механизмы и ресурсы для урегулирования ситуации, подчеркнул он.

30 июля тысячи мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю, многие не выжили. По имеющимся данным, как минимум 18 человек не стало.

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