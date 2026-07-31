Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:53, 31 июля 2026 (обновлено: 12:55, 31 июля 2026)Путешествия

Траты россиян на отпуск резко подскочили

В июле траты россиян на отпуск резко подскочили на 40 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Траты российских путешественников на отпуск резко подскочили на 40 процентов в начале 2026 года. Об этом говорится в исследовании платформы Rafinad (входит в Kokoc Group), материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что пиковым месяцем для путешествий остался июль — именно в это время текущего года произошел большой скачок трат соотечественников на отдых до 25 тысяч рублей в сутки.

«Для участников рынка это означает смещение фокуса с количественных показателей на качественные. Если раньше ключевыми драйверами роста были объем трафика и число заказов, то сегодня все большую роль играют средний чек, конверсия и способность бизнеса эффективно монетизировать спрос даже при изменении потребительского поведения», — указали эксперты.

Ранее сообщалось, что двое россиян отдали за семь дней отдыха в пятизвездочном отеле в Эстосадке, Краснодарский край, 624 тысячи рублей. Это самый дорогой отельный заказ внутри страны в июле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери Украины на поле боя. Он заявил, что ВСУ лишились 50 тысяч солдат
    Находившийся на улице россиянин не выжил при ударе ВСУ
    Траты россиян на отпуск резко подскочили
    Москвичам назвали срок окончания дождей
    Звезда КВН женился
    Число летевших в сторону России беспилотников ВСУ за неделю превысило пять тысяч
    Россиянин объяснил коноплю в своем доме попугаями
    Раскрыты детали беспорядков с участием мигрантов в испанских городах в Африке
    Уставший россиянин решил своей кровью заработать отпуск
    Режиссер «Тараса Бульбы» нашел неожиданное определение обвинениям от СБУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok