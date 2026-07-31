В июле траты россиян на отпуск резко подскочили на 40 процентов

Траты российских путешественников на отпуск резко подскочили на 40 процентов в начале 2026 года. Об этом говорится в исследовании платформы Rafinad (входит в Kokoc Group), материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что пиковым месяцем для путешествий остался июль — именно в это время текущего года произошел большой скачок трат соотечественников на отдых до 25 тысяч рублей в сутки.

«Для участников рынка это означает смещение фокуса с количественных показателей на качественные. Если раньше ключевыми драйверами роста были объем трафика и число заказов, то сегодня все большую роль играют средний чек, конверсия и способность бизнеса эффективно монетизировать спрос даже при изменении потребительского поведения», — указали эксперты.

Ранее сообщалось, что двое россиян отдали за семь дней отдыха в пятизвездочном отеле в Эстосадке, Краснодарский край, 624 тысячи рублей. Это самый дорогой отельный заказ внутри страны в июле.

