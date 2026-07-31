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12:48, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда КВН женился

Участник команды КВН «Имени меня» Алексей Шальнов женился на юмористке Вяликовой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @vyaaal / @aleshalnov

Участник команды КВН «Имени меня», ставшей чемпионом Высшей лиги в 2022 году, Алексей Шальнов женился на юмористке Екатерине Вяликовой. Пост об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Шальнов и Вяликова выложили фотографии, на которых они в свадебных нарядах стоят на фоне гор, невеста при этом держит букет из подсолнухов. «Заштампились», — говорится в подписи к публикации.

В комментариях к посту звезду КВН и юмористку поздравили участницы шоу «Женский стендап» Маргарита Родина, Варвара Щербакова и Ирина Мягкова, а также юмористы Михаил Галустян, Денис Дорохов, Илья Макаров и другие.

Ранее стало известно, что звезда шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко и ее избранник Макси Заяц поженились. Ведущая проекта опубликовала видео с торжества в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). О помолвке пара не сообщала.

До этого сообщалось, что блогерша Ида Галич вышла замуж за предпринимателя Олега Ледвича. Свадьба прошла в Северной Осетии.

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