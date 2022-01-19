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Появилось видео прорывающихся к бочкам и палаткам сторонников Порошенко

На помощь полиции в столкновении со сторонниками Порошенко прибыла Нацгвардия Украины

Появилось видео с места событий у Печерского суда в Киеве, где идет драка между сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко и полицейскими. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

На видео замечены последователи Порошенко, прорывающиеся сквозь строй полиции к палаткам и бочкам для организации лагеря у здания суда. На помощь полиции в сдерживании напора толпы прибыла Нацгвардия Украины. «Ганьба! («Позор!» — прим. «Ленты.ру»)», — скандируют не участвующие в гуще столкновения украинцы.

Заседание суда по делу Порошенко должно начаться в 14:00 (15:00 по московскому времени). Ожидается, что суд изберет меру пресечения для политика. Обвинение требует ареста и заключения под стражу, в качестве альтернативы предложив залог в 35,7 миллиона долларов. Сам Порошенко отрицает возможность ограничения свободы.

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Первые стычки у Печерского суда начались за два часа до начала заседания. По сообщениям с места событий, полиция запретила сторонникам Порошенко разводить костры в бочках, чтобы согреться.

Дмитрий Настасьев
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