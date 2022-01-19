Появилось видео прорывающихся к бочкам и палаткам сторонников Порошенко

Появилось видео с места событий у Печерского суда в Киеве, где идет драка между сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко и полицейскими. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

На видео замечены последователи Порошенко, прорывающиеся сквозь строй полиции к палаткам и бочкам для организации лагеря у здания суда. На помощь полиции в сдерживании напора толпы прибыла Нацгвардия Украины. «Ганьба! («Позор!» — прим. «Ленты.ру»)», — скандируют не участвующие в гуще столкновения украинцы.

Заседание суда по делу Порошенко должно начаться в 14:00 (15:00 по московскому времени). Ожидается, что суд изберет меру пресечения для политика. Обвинение требует ареста и заключения под стражу, в качестве альтернативы предложив залог в 35,7 миллиона долларов. Сам Порошенко отрицает возможность ограничения свободы.

Порошенко вместе с бывшим министром энергетики Владимиром Демчишиным и лидером оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком обвиняется в государственной измене и финансировании терроризма. По мнению следователей из Государственного бюро расследований, именно так стоит квалифицировать вменяемую им организацию поставок угля из неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Первые стычки у Печерского суда начались за два часа до начала заседания. По сообщениям с места событий, полиция запретила сторонникам Порошенко разводить костры в бочках, чтобы согреться.