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Порошенко оценил угрозу ареста на Украине

Бывший президент Украины Порошенко вылетел в Киев без опасений быть арестованным

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко оценил вероятность ареста на родине. По словам политика, он не боится попасть под стражу в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет. Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины и за мной правда, а за ними (вероятно, действующими властями в Киеве — администрацией президента Владимира Зеленскогоприм. «Ленты.ру») ложь», — ответил Порошенко на вопрос о том, переживает ли он об аресте. По словам политика, он уже планирует следующие политические поездки по стране.

Тем временем в киевском аэропорту «Жуляны», куда прибудет бывший президент, уже скопились как сторонники Порошенко, так и полицейские. По сообщениям генеральной прокуратуры Украины, силовики намерены арестовать политика.

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6 августа

Петра Порошенко на родине обвиняют в государственной измене — так следователи и политические противники называют организованные политиком поставки угля из Донбасса. Бывший президент, однако, отрицает эти факты и считает дело сфабрикованным. Политик последовательно отрицает вероятность ареста и даже допустил, что украинские власти перенаправят самолет с ним в другое место.

Порошенко покинул пределы Украины месяц назад — 17 декабря он вылетел из Киева в Стамбул. Незадолго до рейса украинское Государственное бюро расследований попыталось вручить оппозиционеру повестку в суд, но Порошенко проигнорировал следователей и не принял документ.

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Дмитрий Настасьев
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