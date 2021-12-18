Порошенко уехал из Украины после обвинений в госизмене
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 17 декабря, покинул страну. Об этом сообщила пресс-служба его партии «Европейская солидарность» на странице в социальной сети Facebook.
Сообщается, что политик отправился в турне в Турцию и Польшу. Согласно сообщению партии, 18-19 декабря Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности, с Константинопольским патриархом Варфоломеем, а 20-21 декабря в Польше примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».
При этом ТАСС собщает, что Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Однако сделать этого сотрудникам не удалось — экс-президент проигнорировал следователей.
Где Порошенко?
Согласно официальной информации, Порошенко направляется в Турцию. Это подтвердил Telegram-канал «Бородатая Бабушка», опубликовав фотографию экс-президента Украины в аэропорту Борисполя.
Однако депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook предположил, что покинувший Украину бывший президент страны Петр Порошенко может скрываться от правосудия в Москве.
Порошенко, похоже, прочел мой пост на Facebook и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?
Подозрения в госизмене
В начале октября украинское руководство заподозрило бывшего президента страны в государственной измене. Украинские правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают его вину в госизмене. На этих записях фигурировал и экс-президент.
Как утверждается, на этих записях зафиксированы телефонные разговоры Медведчука, в том числе с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В этих разговорах упоминается Порошенко. Глава СБУ пообещал «отработать» причастность бывшего главы государства к делу, была начата проверка.
Сам Порошенко отверг обвинения о причастности к уголовному делу против Медведчука. По мнению соратников экс-президента, таким образом нынешнее руководство страны пытается «отвлечь внимание общества от преступлений власти».
Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов
Экс-президент заявил, что госзакупки угля на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были необходимы для «спасения шахтеров от голода» и борьбы с Россией. По его словам, вопрос о приобретении угля на востоке страны был решен в конце 2014–начале 2015 года.
Как отметил экс-президент, государству тогда необходимо было достать ресурсы на отопительный сезон «в любом месте». При этом он подчеркнул, что нынешнее руководство страны продолжает опосредованные закупки энергоносителей из России, в том числе за счет государственных средств.
Почему за последние 2,5 года на 3,1 миллиарда долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора?
Новый виток расследования
В начале декабря бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Трепак предупредил, что, по его информации, в ближайшее время офис генпрокурора может предъявить Порошенко новое подозрение в торговле углем с Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР).
Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого подозрения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества
Бывший замгенпрокурора отметил, что по этому же делу проходят Медведчук и экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин.
Рейтинг Порошенко
В середине декабря социологическое агентство «Рейтинг» опубликовало итоги всеукраинского опроса, проведенного 6-8 декабря на Украине. По его результатам оказалось, что граждане бывшей советской республики одинаково негативно настроены ко всем основным политикам в стране.
Возглавил антирейтинг политиков Петр Порошенко. За его кандидатуру ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы на выборах 47 процентов украинцев. При это по сравнению с ноябрьскими данными, нелюбовь украинцев к бывшему президенту Порошенко выросла — в аналогичном опросе его антирейтинг составил 44 процента.
В то же время проголосовать за экс-главу государства Петра Порошенко готовы 13,4 процента граждан.