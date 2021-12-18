Порошенко уехал из Украины после обвинений в госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 17 декабря, покинул страну. Об этом сообщила пресс-служба его партии «Европейская солидарность» на странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что политик отправился в турне в Турцию и Польшу. Согласно сообщению партии, 18-19 декабря Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности, с Константинопольским патриархом Варфоломеем, а 20-21 декабря в Польше примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».

При этом ТАСС собщает, что Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Однако сделать этого сотрудникам не удалось — экс-президент проигнорировал следователей.

Где Порошенко?

Согласно официальной информации, Порошенко направляется в Турцию. Это подтвердил Telegram-канал «Бородатая Бабушка», опубликовав фотографию экс-президента Украины в аэропорту Борисполя.

Однако депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook предположил, что покинувший Украину бывший президент страны Петр Порошенко может скрываться от правосудия в Москве.

Порошенко, похоже, прочел мой пост на Facebook и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву? Ренат Кузьмин депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Подозрения в госизмене

В начале октября украинское руководство заподозрило бывшего президента страны в государственной измене. Украинские правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают его вину в госизмене. На этих записях фигурировал и экс-президент.

Как утверждается, на этих записях зафиксированы телефонные разговоры Медведчука, в том числе с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В этих разговорах упоминается Порошенко. Глава СБУ пообещал «отработать» причастность бывшего главы государства к делу, была начата проверка.

Сам Порошенко отверг обвинения о причастности к уголовному делу против Медведчука. По мнению соратников экс-президента, таким образом нынешнее руководство страны пытается «отвлечь внимание общества от преступлений власти».

Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов партия «Европейская солидарность»

Экс-президент заявил, что госзакупки угля на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были необходимы для «спасения шахтеров от голода» и борьбы с Россией. По его словам, вопрос о приобретении угля на востоке страны был решен в конце 2014–начале 2015 года.

Как отметил экс-президент, государству тогда необходимо было достать ресурсы на отопительный сезон «в любом месте». При этом он подчеркнул, что нынешнее руководство страны продолжает опосредованные закупки энергоносителей из России, в том числе за счет государственных средств.

Почему за последние 2,5 года на 3,1 миллиарда долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Петр Порошенко бывший президент Украины

Новый виток расследования

В начале декабря бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Трепак предупредил, что, по его информации, в ближайшее время офис генпрокурора может предъявить Порошенко новое подозрение в торговле углем с Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР).

Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого подозрения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества Виктор Трепак бывший заместитель генпрокурора Украины

Бывший замгенпрокурора отметил, что по этому же делу проходят Медведчук и экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

Рейтинг Порошенко

В середине декабря социологическое агентство «Рейтинг» опубликовало итоги всеукраинского опроса, проведенного 6-8 декабря на Украине. По его результатам оказалось, что граждане бывшей советской республики одинаково негативно настроены ко всем основным политикам в стране.

47 процентов украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко

Возглавил антирейтинг политиков Петр Порошенко. За его кандидатуру ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы на выборах 47 процентов украинцев. При это по сравнению с ноябрьскими данными, нелюбовь украинцев к бывшему президенту Порошенко выросла — в аналогичном опросе его антирейтинг составил 44 процента.

В то же время проголосовать за экс-главу государства Петра Порошенко готовы 13,4 процента граждан.