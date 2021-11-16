Стал известен украинский политик с самым высоким антирейтингом

Экс-президент Украины Порошенко стал политиком с самым высоким антирейтингом в республике

Пятый президент Украины Петр Порошенко оказался политиком с самым высоким антирейтингом в республике. Об этом стало известно по результатам опроса социологической группы «Рейтинг».

По данным исследования, за кандидатуру украинского экс-лидера Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы на выборах 44 процента опрошенных жителей страны.

В первой тройке лидеров антирейтинга также оказались сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — за них не стали бы отдавать голоса 35 и 34 процента респондентов соответственно. За президента Украины Владимира Зеленского отказались голосовать 32 процента опрошенных избирателей.

В начале ноября стало известно, что антирейтинг политиков Украины возглавил действующий глава республики. По данным опроса «Центра Разумкова», за Зеленского категорически отказались отдавать голос 31,9 процента респондентов. На втором месте антирейтинга оказался Порошенко (31,6 процента), на третьем — Бойко (24 процента).