Рейтинг Зеленского упал

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на семь процентных пунктов, до 25 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром «Украинский институт будущего».

«Владимир Зеленский неизменно занимает первое место электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18 процентов среди всего населения или 25 процентов среди тех, кто определился и пойдет на выборы», — сообщили аналитики.

Ранее специалисты «Центра Разумкова» опросили жителей Украины на предмет их политических симпатий и антипатий к потенциальным кандидатам на пост президента и узнали, за кого бы они ни за что не проголосовали, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. На первом месте антирейтинга оказался Владимир Зеленский — за него категорически отказались отдавать голос 31,9 процента опрошенных. На втором месте — пятый президент Украины Петр Порошенко (31,6 процента), на третьем — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко (24 процента).

