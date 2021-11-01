В Совфеде объяснили антирейтинг Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил предвыборных обещаний, данных народу, в результате чего стал антигероем в глазах людей. Так член Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил попадание Зеленского в президентский антирейтинг. Сенатор добавил, что новый Майдан действующему главе украинского государства вряд ли грозит — вероятнее всего, он просто досидит до конца своего срока, но не будет переизбран.

Специалисты «Центра Разумкова» опросили жителей Украины на предмет их политических симпатий и антипатий к потенциальным кандидатам на пост президента и узнали, за кого бы они ни за что не проголосовали, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. На первом месте антирейтинга оказался Владимир Зеленский — за него категорически отказались отдавать голос 31,9 процента опрошенных. На втором месте — пятый президент Украины Петр Порошенко (31,6 процента), на третьем — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко (24 процента).

На смену Порошенко

Цеков заметил, что после Порошенко на Украине был большой запрос на новых политиков — старые надоели, разочаровали и не оправдали надежд. Зеленскому же очень удачно удалось раскрутить свою персону и вызвать любовь к себе еще до начала выборов.

«Он шоумен, а этот сериал, где Зеленский играл главную роль, “Слуга народа”, оказался особенно удачным пиар-шагом. Народ поверил, что в страну может прийти такое счастье, как неординарный президент из сериала, который сделает их счастливыми. Но оказалось, что его деятельность разошлась с предвыборными обещаниями. Поняли это люди только через два с лишним года. В принципе, здесь все логично: не надо было врать. Дальше ситуация может складываться по-разному: может, Зеленский вернется к предвыборным обещаниям и изменит отношение к себе, но, вероятнее всего, все останется так, как уже сложилось», — считает политик.

Тем не менее от Майдана Зеленский, по мнению сенатора, застрахован. По его словам, протесты никогда не бывают спонтанными и незапланированными: все прошлые выступления тщательно режиссировались и оплачивались со стороны.

«Если США захотят спонсировать новый Майдан, то он возможен. Но вряд ли они на это пойдут. Хотя в прошлый раз мы тоже думали, что это маловероятно, но случилось то, что случилось. Так что, думаю, Зеленский вряд ли будет дальше руководить страной, а вот срок досидит спокойно», — заключил политик.

Цеков добавил, что оценка украинцев деятельности президента оправдана. По его словам, Зеленский стал абсолютным злом для своего народа, поскольку при нем страна скатилась в пропасть беззакония, внесудебных расправ и политических убийств.

Ранее «Центр Разумкова» сообщал, что электоральный рейтинг Владимира Зеленского за прошедшие три месяца упал с 19,5 до 17 процентов. По данным исследования, именно столько опрошенных отдали бы за него голос, если бы очередные выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье.