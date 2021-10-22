Партия Зеленского отказалась признать потерю лидирующей позиции в рейтинге

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» отказалась признавать, что потеряла лидирующую позицию в рейтинге, уступив партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщает «Еспресо».

«На 0,2 процента опережает, да? В пределах погрешности 2,7 процента», — заявил председатель партии, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, реальная картина станет ясна 31 октября на довыборах в Раду в двух округах Херсонской и Черкасской области. Депутат утверждает, что кандидаты от «Европейской солидарности» наберут не более 10 процентов.

«В пределах погрешности 2,7 процента говорить о том, что кто-то кого-то опережает — даже я бы не стал говорить, что "Слуга народа" опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7 процента, — подчеркнул Корниенко. — Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать».

21 октября Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за «Европейскую солидарность» проголосовали бы 15,7 процента украинцев, за «Слугу народа» — 15,5 процента.