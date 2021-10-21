Партия Зеленского впервые потеряла лидирующую позицию в рейтинге

В случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье 15,7 процента украинцев проголосовали бы за партию бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом свидетельствуют свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

За партию нынешнего лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 15,5 процента респондентов, что говорит о потере лидирующей позиции и уступке первого места в рейтинге политической силе Порошенко. На третьем месте с небольшим отрывом идет партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина», за которую готовы отдать голоса 13,6 процента украинцев.

На вопрос о том, какие силы являются реальной оппозицией действующей власти, 27,2 процента опрошенных указали на партию «Европейская солидарность», а 24,3 процента сочли таковой партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

При этом, по мнению 44,9 процента людей, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Негативно оценивают правление Зеленского 29,9 процента респондентов, а 22 процента участников опроса считают, что он лучше Порошенко.

Ранее опрос КМИС показал, что рейтинг Зеленского упал почти на 10 процентов: из 33,3 процента респондентов за него теперь готовы проголосовать 24,7 процента. Эксперты связывают это с причастностью украинского лидера к офшорным схемам. Так, 77 процентов украинцев считают недопустимым наличие у президента страны офшорных счетов.