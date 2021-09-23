Рейтинг Зеленского вырос

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос, сообщает портал «Гордон» со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Если президента Украины выбирали в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовали бы 33,3 процента респондентов, которые пришли бы на участки и определились с выбором. В июне Зеленского поддерживали 30,6 процента опрошенных, в апреле — 31,4 процента.

Бывший президент Петр Порошенко на выборах в сентябре получил бы 16,8 процента, в июне — 17,4 процента, в апреле — 18,1 процента.

В пятерку политиков с наивысшим президентским рейтингом также входят бывший премьер-министр Юлия Тимошенко (10,3 процента), нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (9,5 процента) и лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (8,7 процента).

В конце августа Зеленский заявил, что его ключевыми достижениями на посту главы государства являются субъектность Украины, развитие инфраструктуры и мощная армия.