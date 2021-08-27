На Украине назвали три главных провала Зеленского

Тремя главными провалами Владимира Зеленского на посту президента Украины являются неспособность реализовать обещания, данные народу, развал экономики, а также рост смертности и бегство граждан из государства. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил свои ключевые достижения на должности главы государства. К ним политик отнес субъектность республики, развитие ее инфраструктуры, а также мощную армию.

Достижения, ставшие провалами

По мнению Журавко, Зеленский сильно приукрасил свои достижения на президентском посту, ведь большинство из них по сути стали провалами для всей страны.

«Субъектность он потерял, так что его заявление сделано, скорее, на внутренний рынок. Страна полностью контролируется американскими, британскими и другими элитами, взявшими Украину под контроль еще в 2014 году. Когда государство потеряло конституцию, право на закон, вся субъектность закончилась. А вот с "европейскими витринами" отличный пример, только вот это не достижение. Зеленский витрину открыл, как магазин, люди от него бегут. Я не понимаю, каким дебилом надо быть, чтобы сравнивать страну с магазином. Печально это», — заметил политик.

«Порошенко номер два»

Политик считает, что Зеленский мало чем отличается от своего предшественника Петра Порошенко — он также не достиг ничего за время своего правления, отмахивается от народа лишь популистскими лозунгами и заявлениями.

«Мы отлично помним армию мира Порошенко. Зеленский стал достойным продолжателем этой идеи. В армии увеличилось число суицидов, пьянство, разгул, наркомания, самострелы и самоподрывы. Зато все суперконтинентально. Или возьмем вооружение: БТР, танки, самолеты, вертолеты — это ведь все наследие Советского союза, за два года он не построил ничего нового, даже фундамент не возвел», — заметил Журавко.

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Он подчеркнул, что, как и при Порошенко, население неуклонно скатывается в бедность и нищету, но власть по-прежнему продолжает делать пафосные заявления о том, как страна идет в гору.

Экономика и деньги

Журавко напомнил, что за два года в страну не пришел ни один новый инвестор, не стартовал ни один крупный проект, который мог бы оказать хоть какое-то влияние на бедственное положение экономики Украины. В стране, по его словам, исчезает бизнес, процветает коррупция и рейдерские захваты.

«Пусть назовет хоть одного крупного инвестора, пришедшего на территорию страны. Единственное, что сделал Зеленский, — за европейские деньги открыл очередное кладбище ядерных отходов. И это достижение, в самом центре Европы? При таком хаосе, который царит на Украине? Это не достижение, а могильник для народа», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он также заметил, что в международных отношениях страны также наблюдаются одни проигрыши: Зеленский поссорился с Россией, Белоруссией, Венгрией и даже Польшей.

«Польша, правда, поумнее — она смотрит на перспективу, как бы отхватить кусок земли побольше, подливая масло в огонь. С внутренней экономикой тоже все очень плохо: закрываются школы, закрываются больницы под видом реформы. Социальная инфраструктура гибнет. Так что как бы ни восхвалял себя Зеленский, результаты его правления я вижу только как череду сплошных ошибок. Если бы он встал, сказал, что не смог оправдать доверие граждан и уходит, это принесло бы ему куда больше дивидендов», — считает Журавко.

Смертность и отток населения

Журавко обратил внимание на растущую смертность на Украине и на постепенно падающую рождаемость. Подобные явления всегда связывают с бедственным экономическим положением населения.

«Города живых вымирают, а города мертвых растут. Уровень бедности неуклонно повышается, как бы власти ни пытались это скрыть. Да и как скрыть все растущее число нищих на улицах? Кто может, бежит из страны. Бегут кадры, профессионалы, граждане государства бегут от нищеты. Они едут в Европу, где, как рабы, моют туалеты и попы бабушкам и дедушкам, чтобы отправить родным хоть немного денег. Это точно не достижение. Это огромный провал и горе», — резюмировал политик.

Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», жители страны оценили второй год президентства политика хуже, чем первый. Только четыре процента опрошенных, как и в прошлом году, назвали его деятельность «отличной». Число тех, кто оценивает работу лидера Украины как хорошую, уменьшилось за год с 27 до 20 процентов. Оценку «удовлетворительно» президентству Зеленского поставили 37 процентов респондентов.