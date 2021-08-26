Зеленский распорядился создать кибервойска на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать кибервойска в стране. Соответствующее решение было принято в рамках утвержденной стратегии кибербезопасности, указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Формирование создано в системе Министерства обороны, поручено их финансирование и обеспечение кадровыми и техническими ресурсами для «сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставления отпора агрессору».

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Зеленский подчеркнул, что обеспечение кибербезопасности является одним из приоритетов Украины для противодействия киберугрозам в современной среде. В рамках стратегии планируется дважды в год проводить совместные учения с соответствующими подразделениями НАТО, а также материально стимулировать специалистов в этой области, которые находятся на военной, государственной службе или в правоохранительных органах.

Ранее власти Украины решили создать реестр террористических организаций. Согласно документу, если хотя бы один человек, который является членом организации, или ее бенефициар подозревается в связях с террористами, то организацию включат в список. Вести перечень будет Служба безопасности Украины (СБУ).

