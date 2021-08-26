На Украине решили создать реестр террористов

Власти Украины решили создать реестр террористических организаций. Об этом сообщает «Страна.ua».

Правительство согласовало соответствующий законопроект 26 августа. Согласно документу, если хотя бы один человек, который является членом организации, или ее бенефициар подозревается в связях с террористами, то организацию включат в список. Вести перечень будет Служба безопасности Украины (СБУ).

В мае депутаты Верховной Рады предложили признать террористической организацией ХАМАС.

В прошлом году депутат от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Илья Кива призвал признать террористами ЛГБТ-сообщество и пообещал добиваться запрета их деятельности на Украине.

