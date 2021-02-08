Жена Медведчука попала на «Миротворец»

Украинская телеведущая Оксана Марченко, жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, попала в базу данных «Миротворца». Об этом 8 февраля сообщает «Интерфакс — Украина».

В описании профиля Марченко говорится, что она финансирует террористов и «российских оккупантов», отрицает якобы имеющую место агрессию России, участвует в «пропагандистских мероприятиях» России против Украины и попытках легализовать «оккупацию Крыма».

Также отмечается, что Марченко является противником независимости украинского православия от РПЦ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Каналы прекратили вещание. ОПЗЖ объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому.