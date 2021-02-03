Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций Зеленского

Три оппозиционных украинских телеканала «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после соответствующих санкций президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua». Теперь они доступны только в YouTube.
Ранее сообщалось, что данные ограничения введены по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и объясняются защитой от российской пропаганды. Решение поддержали почти единогласно, против высказался только спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, еще один член СНБО на заседании не присутствовал.
Персональные санкции также действуют и против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости» и этих телеканалов. В течение пяти лет он не сможет свободно распоряжаться своим имуществом.
Согласно указу, украинскому МИДу поручили проинформировать о введении санкций Евросоюз и США, а также «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».
Указ назвали попыткой узурпации власти
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» резко отреагировала на решение Зеленского, обвинив его в нарушении норм международного права и превышении властных полномочий.
Член партии, глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич созывает экстренное заседание комитета и надеется инициировать широкое обсуждение в парламенте на уровне фракций, сообщают «Украинские новости». Парламентарий считает, что украинский закон о санкциях, согласно которому было прекращено вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK, дает право вводить ограничения только в отношении иностранных граждан и иностранных компаний, а также в отношении компаний, принадлежащих иностранным гражданам.
Аналогичной точки зрения придерживается и депутат Козак, ставший объектом санкций. «Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») не имеет права вводить такие санкции», — сказал он.
Телеканалы подвергались преследованию не первый год
Редакции каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK и ранее неоднократно подвергались критике со стороны властей за оппозиционную и пророссийскую направленность, а на их журналистов нападают радикалы в прямом эфире. Эти каналы связывают с председателем «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, известным тесными личными связями с президентом России Владимиром Путиным.
В ноябре 2020 года Главное разведуправление (ГУР) министерства обороны страны заявило, что Россия пытается испортить репутацию президента Украины Владимира Зеленского и всего высшего руководства страны при помощи своих «агентов влияния» на территории республики, в том числе ряда СМИ. Названия не уточнялись, однако было очевидно, что речь идет именно об оппозиционных каналах, поскольку их не первый раз обвиняли в работе на российскую пропаганду.
В октябре 2019 года депутаты Верховной Рады Украины создали Временную следственную комиссию (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России. Комиссия занималась проверкой законности смены собственников телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK после того, как их купил Тарас Козак.
Ранее, в сентябре 2019 года, каналы NewsOne и «112 Украина» уже пытались лишить лицензий за вещание на русском языке, а Козака допрашивали по подозрению в терроризме. Летом 2019 года здание канала «112 Украина» обстреляли из гранатомета, однако, несмотря на наличие видеозаписей, виновных до сих пор не нашли.