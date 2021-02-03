Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций Зеленского

Три оппозиционных украинских телеканала «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после соответствующих санкций президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua». Теперь они доступны только в YouTube.

Ранее сообщалось, что данные ограничения введены по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и объясняются защитой от российской пропаганды. Решение поддержали почти единогласно, против высказался только спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, еще один член СНБО на заседании не присутствовал.

Это совсем не журналистика (...). Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие PR-обертки пропаганда. Которая еще и перешла в ту стадию, где работа идет на оккупантов. советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк комментарий решения СНБО в Facebook

Персональные санкции также действуют и против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости» и этих телеканалов. В течение пяти лет он не сможет свободно распоряжаться своим имуществом.

Согласно указу, украинскому МИДу поручили проинформировать о введении санкций Евросоюз и США, а также «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».

Указ назвали попыткой узурпации власти

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» резко отреагировала на решение Зеленского, обвинив его в нарушении норм международного права и превышении властных полномочий.

Указ (...) является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии заявление ОПЗЖ

Член партии, глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич созывает экстренное заседание комитета и надеется инициировать широкое обсуждение в парламенте на уровне фракций, сообщают «Украинские новости». Парламентарий считает, что украинский закон о санкциях, согласно которому было прекращено вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK, дает право вводить ограничения только в отношении иностранных граждан и иностранных компаний, а также в отношении компаний, принадлежащих иностранным гражданам.

Аналогичной точки зрения придерживается и депутат Козак, ставший объектом санкций. «Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») не имеет права вводить такие санкции», — сказал он.

Телеканалы подвергались преследованию не первый год

Редакции каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK и ранее неоднократно подвергались критике со стороны властей за оппозиционную и пророссийскую направленность, а на их журналистов нападают радикалы в прямом эфире. Эти каналы связывают с председателем «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, известным тесными личными связями с президентом России Владимиром Путиным.

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В ноябре 2020 года Главное разведуправление (ГУР) министерства обороны страны заявило, что Россия пытается испортить репутацию президента Украины Владимира Зеленского и всего высшего руководства страны при помощи своих «агентов влияния» на территории республики, в том числе ряда СМИ. Названия не уточнялись, однако было очевидно, что речь идет именно об оппозиционных каналах, поскольку их не первый раз обвиняли в работе на российскую пропаганду.

В октябре 2019 года депутаты Верховной Рады Украины создали Временную следственную комиссию (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России. Комиссия занималась проверкой законности смены собственников телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK после того, как их купил Тарас Козак.

Ранее, в сентябре 2019 года, каналы NewsOne и «112 Украина» уже пытались лишить лицензий за вещание на русском языке, а Козака допрашивали по подозрению в терроризме. Летом 2019 года здание канала «112 Украина» обстреляли из гранатомета, однако, несмотря на наличие видеозаписей, виновных до сих пор не нашли.