Депутатам партии Зеленского запретили ходить на российское ТВ

Депутаты Верховной Рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» решили не участвовать в российских телепередачах. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источник в политсиле.
Парламентарии приняли решение о запрете выступать на российском телевидении на закрытом совещании фракции в понедельник, 28 октября. Источник издания сообщил, что это связано со скандалом, вызванным появлением в эфире Первого канала их однопартийца Евгения Шевченко.
Ранее стало известно, что Шевченко могут исключить из фракции за участие в телепрограмме «Большая игра». Заместитель главы фракции Александр Корниенко рассказал, что перед эфиром Шевченко обращался к «Слуге народа», и ему не рекомендовали появляться на Первом канале, хотя «четкого запрета не было».
В своем выступлении по видеосвязи из Киева Шевченко обвинил «радикально настроенных националистов» в срыве разведения сил и средств в Донбассе. Он также сообщил о желании Украины развивать с Россией партнерские отношения. Сам депутат объяснил, что целью его похода на ток-шоу было «донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира».
В октября депутаты Верховной Рады Украины создали Временную следственную комиссию (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России. Комиссия займется также проверкой законности смены собственников телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Целью ВСК назвали «ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности».