Украинский депутат объяснил поход на российский Первый канал

Депутат Веховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил свое участие в ток-шоу на Первом канале желанием защитить интересы своих избирателей. Его слова приводит Gordon.ua.

Шевченко заявил, что «все сделал правильно и нормальные люди на Украине и в России его оценят и поддержат».

Его удивила критика коллег из «Слуги народа», так как депутат считает, что его действия укладываются в логику предвыборной программы партии сторонников президента Владимира Зеленского.

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«Я говорил о том, что радикальные националисты пытаются сорвать процесс разведения войск. Националисты, радикалы выходят к офису президента, не позволяют установить мир. То, что я сказал, — это не предательство интересов Украины, это защита интересов моих избирателей, раз мы говорим о мире, значит, это наша обязанность», — заявил он.

Ранее стало известно, что Шевченко могут исключить из фракции за участие в эфире российского телевидения. Заместитель главы фракции Александр Корниенко рассказал, что Шевченко перед эфиром обращался к «Слуге народа», и ему не рекомендовали участвовать в телепрограмме, хотя «четкого запрета не было».

В сентябре депутаты из фракций «Слуги народа» и «Голоса» предложили создать Временную следственную комиссию, чтобы расследовать «пророссийскую направленность» телеканалов NewsOne, «112 Украина» и Zik. Целью комиссии назвали «ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействия угрозам национальной безопасности».

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