Украинского депутата решили исключить из фракции за поход на Первый канал

Депутата Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Евгения Шевченко могут исключить из фракции за участие в эфире российского телевидения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Лишить мандата депутата мы не можем. Можно исключить из фракции», — заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко. Шевченко посредством видеосвязи принял участие в программе Первого канала и дал комментарии по протестам вокруг «формулы Штайнмайера».

По словам Корниенко, Шевченко перед эфиром обращался к фракции, и ему не рекомендовали участвовать в телепрограмме, хотя «четкого запрета не было».

Сам Шевченко объяснил, что целью его похода на ток-шоу было «донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира». Он также подчеркнул, что «ситуация, которая сложилась по «формуле Штайнмайера», была вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в целом политика заключается во вражде, в войне».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Тогда же был согласован график разведения войск, однако этот процесс был сорван.

14 октября на Украине прошли массовые акции протеста, организованные националистическими организациями. Участники мероприятий в Киеве выступили против разведения войск в Донбассе, предоставления особого статуса региону и снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которое запланировано украинским правительством на 2020 год.

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