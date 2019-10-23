Стало известно о новом конфликте в «Слуге народа»

Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины существует конфликт между депутатами, избранными по спискам, и парламентариями, получившими мандаты по мажоритарным округам. Об этом сообщает «112 Украина».

Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский рассказал, что большинство руководящих должностей досталось депутатам-«списочникам».

«Сам не знаю, как так получилось, но практически все руководящие посты во фракции сами между собой распределили "списочники", сообщив "мажоритарщикам", что они теперь начальники. Авторитетнее они от этого не стали, что и есть реальная причина всех конфликтов, — когда очень хочется, а нет ни аргументов, ни авторитета», — заявляет он.

Также Бужанский рассказал о том, что руководство фракции вмешивается в процессы голосования.

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В начале октября сообщалось, что ряд членов фракции «Слуга народа» в Верховной Раде недовольны политикой партии и возмущаются некоторыми решениями руководства. Первые разногласия начались при распределении должностей в комитетах. Из-за того, что все происходило в экстренном режиме, руководство партии, по словам депутатов, пообещало компенсировать недовольным «моральный ущерб».

Депутаты ожидали, что получат компенсацию при распределении бюджета на 2020 год, однако не всем удалось договориться о выделении необходимого объема средств на свои округа.

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