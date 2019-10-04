В партии Зеленского предупредили о приближающемся расколе

Ряд членов фракции «Слуга народа» в Верховной Раде недовольны политикой партии и возмущаются некоторыми решениями руководства. Об этом сообщает «Факты» со ссылкой на неназванных депутатов.

По словам одного из собеседников издания, группа парламентариев из «Слуги народа» не согласна с действиями президента Украины Владимира Зеленского и недовольна некоторые моментами в работе Верховной Рады. Отмечается, что первые разногласия начались при распределении должностей в комитетах. Из-за того, что все происходило в экстренном режиме, руководство партии, по словам депутатов, пообещало компенсировать недовольным «моральный ущерб».

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Депутаты ожидали, что получат компенсацию при распределении бюджета на 2020 год, однако не всем удалось договориться о выделении необходимого объема средств на свои округа — это, по данным издания, стало причиной «раскола» в партии. По словам источника, в настоящий момент речь идет о 12-15 недовольных, однако по его мнению, поводов для недовольства ставится больше. Одним из таких называется «формула Штайнмайера» — некоторые депутаты считают ее применение шагом к капитуляции.

1 октября Украина и самопровозглашенные республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера». Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе региона. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов закон вступит в силу на постоянной основе.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля, по итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сформировала однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов.

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