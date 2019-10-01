В Киеве собрались сменить главу партии Зеленского

На октябрьском съезде «Слуги народа» планируется сменить нынешнего главу партии Дмитрия Разумкова. Об это в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Александр Корниенко.

Политик рассказал, что нынешний глава партии, ставший спикером Верховной Рады, хочет сложить полномочия и уже написал соответствующее заявление. Корниенко отметил, что его может принять только съезд партии.

29 августа Разумков был выбран новым спикером Верховной Рады. Его назначение поддержали 382 депутата парламента. На выборах в Верховную Раду Разумков шел в списке «Слуги народа» под первым номером. Разумков сменил на этом посту Андрея Парубия, который был назначен на должность спикера парламента 14 апреля 2016 года.

Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство (254 человека), которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения конституции.

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